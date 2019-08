Prison de Rebeuss : Amsatou Sow Sidibé rend visite à Khalifa Sall et Adama Gaye et exige leur libération Amsatou Sow Sidibé a rendu visite, hier, à Khalifa Sall et au journaliste Adama Gaye, à la prison de Reubeus. la présidente de "Car-Leneen", qui a, une nouvelle fois, demandé leur libération, a confié à Vox Populi les avoir trouvés « dignes devant l'épreuve, courageux et sereins ».

