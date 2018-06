Prison de Rebeuss : Barthélémy Dias toujours privé de visite

Depuis plus de 10 jours, le maire Mermoz / Sacré-Cœur, Barthélémy Dias ne reçoit plus de visite. Ses proches et amis qui avaient effectué le déplacement hier mardi encore pour le rencontrer, ont été priés de rebrousser chemin… jusqu’à mardi prochain, rapporte « Les Echos ».



Cette mesure d’interdiction de visite lui a été imposée par l’administration pénitentiaire, laquelle lui reprocherait d’avoir usé de procédés illégaux pour tenter de faire passer un message. Selon ses proches, il aurait simplement commissionné un de ses codétenus pour qu’il puisse appeler sa mère et lui demander de lui envoyer du miel. « C’est une manière d’humilier mon fils, avait dénoncé Jean Paul Dias.



La directrice de la prison de Rebeuss est en train d’outrepasser ses prérogatives et nous ne la laisserons pas faire. Si elle est incapable de respecter les droits des détenus, il faut qu’on la dégage ». Barthélémy Dias a été condamné à 6 mois de prison en avril pour outrage à magistrat. Il avait fait appel de la décision.