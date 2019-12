Prison de Rebeuss: Guy Marius Sagna et Cie écroués

Guy Marius Sagna et ses camarades activistes, arrêtés vendredi dernier devant les grilles du palais de la République, ont été placés sous mandat de dépôt à l’exception de Souleymane Djim. Ce dernier a bénéficié d'une mise en liberté provisoire.



