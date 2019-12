Prison de Rebeuss : Le Saes s’indigne de l’agression qu’aurait subie Dr Babacar Diop

Rédigé par leral.net le Lundi 30 Décembre 2019 à 20:44 | | 0 commentaire(s)|

Face à la presse ce lundi, le Syndicat autonome de l’enseignement supérieur a dénoncé les conditions de détention de leur camarade Babacar Diop durant son séjour carcéral.



Le professeur de philosophie à l’université Cheikh Anta Diop de Dakar (Ucad) arrêté lors de la manifestation contre la hausse du tarif de l’électricité, aurait été maltraité par les gardes pénitentiaires, lors de son incarcération.



Les enseignants du supérieur «demandent aux autorités sénégalaises et à l’opinion publique de prendre toutes les dispositions pour que la dignité et l’honneur de la personne soient garantis à tout moment et en tout lieu».



Le Saes recommande, par ailleurs, la libération immédiate des autres détenus, en l’occurrence Guy Marius Sagna et Cie, pour l’apaisement du climat social.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos