Prison de Rufisque : une voleuse s'en prend à sa codétenue

Âgée de 22 ans et mère de deux enfants, Aminata Fall est placée en détention préventive à la prison de Rufisque pour vol aggravé. Mais, elle ne supporte pas sa codétenue, Ramatoulaye Diallo. Au cours d'une bagarre, elle l'a blessée au visage. Aminata Fall et Ramatoulaye Diallo séjournent à la prison de Rufisque avec leurs enfants.



Selon Rewmi, elles sont incarcérées respectivement pour vol aggravé et coups et blessures volontaires. Mais, Aminata Fall qui a flirté très tôt avec le banditisme, n'a pas encore été jugée. Son dossier est toujours en instruction. Quant à sa codétenue, elle purge une peine d'un an. Pour une banale histoire entre leurs enfants, les deux dames se sont livrées à une violente bagarre.



Poursuivies pour coups et blessures volontaires ayant entraîné trois jours d'incapacité temporaire de travail, Aminata Fall a comparu hier, à l'audience des flagrants délits de Dakar. En détention depuis décembre 2020, la prévenue a indiqué que le fils de la partie civile est violent. Il ne cesse de causer du tort à sa fille. "Je m'en suis ouvert aux matons à plusieurs reprises, mais rien n'y fait", a fustigé la mère de deux enfants.



A l'en croire, elle est tout le temps menacée par la plaignante qui lui disait qu'elle allait un jour l'ébouillanter comme elle a fait avec sa victime. "Le jour des faits, elle m'a bousculée, avant de m'étrangler. Je me suis défendue en la griffant au visage", a-t-elle avoué, tout en présentant ses excuses au tribunal. La partie civile n'a pas été extraite de sa cellule. D'après les gardes, la comparante ne s'entend avec personne. Elle est hystérique et problématique. Le maître des poursuites a requis l'application de la loi. L'avocat de la défense a sollicité la clémence, déclarant que sa cliente a retenu la leçon. Le juge a infligé une peine de deux mois avec sursis à la voleuse présumée.