Prison de Sébikotane: Pape Alé Niang ne veut plus de visiteurs

Rédigé par leral.net le Mercredi 7 Décembre 2022 à 19:55 | | 0 commentaire(s)|

Le journaliste Pape Alé Niang, emprisonné à la prison de Sébikotane, depuis presque un mois, a décidé de ne plus recevoir de visite. A traves une note rendue publique, le patron du site ‘’Dakarmatin’’ qui a entamé une grève de la faim, a évoqué des raisons liées à la dégradation de sa santé.



«Depuis mon incarcération arbitraire et injuste à la prison de Sébikotane, malgré la distance, vous êtes si nombreux à venir me voir pour me témoigner votre soutien. Pour ce jeudi 08 Décembre, jour de visite, vu mon état de santé qui se dégrade de jour en jour, je suis au regret de vous dire que je ne pourrais recevoir personne.



Je vous présente mes sincères excuses et sollicite votre compréhension. Pape Alé Niang depuis sa cellule Chambre 5A», a-t-il écrit.



Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook