Prison du Camp Pénal : Boy Djinné menace de s’évader, si jamais... “Lors de son dernier procès, Baye Modou Fall alias ‘Boy Djinné’ a été jugé et reconnu coupable et a purgé une peine de cinq ans. Il devrait sortir de prison le 4 janvier dernier. La veille, c’est-à-dire le 3 janvier, il a été appelé par les autorités de la prison. Elles lui ont fait savoir qu’il a fini de purger toutes ses peines ici à Dakar, mais qu’il doit purger six mois encore à partir du 5 janvier. Par la suite, elles lui ont fait savoir qu’il avait un autre dossier en Casamance. Ce qui constitue le motif de sa nouvelle peine”.

Cette déclaration est d’un des membres de la famille de Boy Djinné, qui a contacté “EnQuête” hier. Selon notre interlocuteur, leur fils n’a aucune information sur ce dossier en Casamance. Pis, les personnes qui l’ont contacté, ne lui ont rien expliqué afin qu’il puisse comprendre les tenants et les aboutissants. Et les autorités ne veulent pas non plus le transférer en Casamance, pour qu’il sache enfin tout sur cette affaire, dont il ne sait rien de rien.



“ Puisqu’on lui a dit qu’il va purger pour une nouvelle affaire qu’il ignore, une nouvelle peine de six mois, il a exigé d'eux qu’on le transfère en Casamance pour qu’il puisse savoir ce dont il s’agit. Ce qu’on lui a encore refusé. C’est un refus total de leur part. La dernière fois que je lui ai parlé, il m’a fait savoir que s’il reste en prison jusqu’au 10 février sans être édifié sur cette affaire, il va prendre ses responsabilités. Il m’a juré qu’il va régler les choses à sa manière. Le connaissant, il va encore s’évader comme il a l’habitude de le faire ”, a averti ce proche de l’as de l’évasion, sous le couvert de l’anonymat.



Ce dernier, attristé par la situation, a confié qu’il ne souhaite pas une évasion de plus au compteur de Boy Djinné. Pour éviter cela, la famille a lancé un message.



“ Nous souhaitons que les personnes en charge des prisons lui donnent des explications sur cette affaire en Casamance, alors qu’il était dans les dispositions de refaire sa vie une fois sorti de prison. Cela ne sera bénéfique pour personne que Boy Djinné s’évade encore une fois de plus. Qu’on lui donne des explications comme il le souhaite, à défaut de le transférer en Casamance ”, a souhaité l’un des proches de Baye Modou Fall alias “Boy Djinné”.













