Prison du Camp pénal: Guy Marius Sagna continue sa grève de la faim Guy Marius Sagna continue sa grève de la faim entamée depuis lundi 23 décembre dernier. L’activiste dont la demande de liberté provisoire a été refusée, réclame toujours la baisse du prix de l’électricité, la libération de Fallou Galas et de Ousmane Sarr qui n’ont, eux aussi, pas eu droit à une liberté provisoire, le droit à passer un appel téléphonique chaque 15 jours et l’affichage du règlement intérieur de la prison.

Rédigé par leral.net le Samedi 28 Décembre 2019 à 12:31 | | 0 commentaire(s)|

« Il n’y a pas eu de médiation depuis le 23 juin quand il a entamé une seconde grève de la faim. Il affiche naturellement un brin de fragilité, même s’il est plutôt fort physiquement », a affirmé son avocat Me Moussa Sarr sur la RFM.



Et de poursuivre, « nous avons interjeté appel auprès de la chambre d’appel dans les délais, mais la chambre a également un délai d’un mois avant de rendre sa décision. Donc la chambre est également dans les délais ».



