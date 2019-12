Prison du Camp pénal : Guy Marius Sagna reprend sa grève de la faim et fixe 4 exigences Alors que le collectif Nio Lank entame son 5ème vendredi de contestation pour sa libération, lui et ses autres camarades et contre la hausse du prix de l’électricité, Guy Marius Sagna qui n’a pas bénéficié de liberté provisoire, a repris sa grève de la faim.

Rédigé par leral.net le Vendredi 27 Décembre 2019

C’est ce qu’a annoncé son avocat, Me Moussa Sarr, qui l'a rencontré, hier jeudi, au camp pénal. Selon la robe noire, l'activiste réclame toujours l'annulation de la hausse des prix de l'électricité, la libération de Fallou Galas et de Ousmane Sarr qui, comme lui, n’ont pas eu de liberté provisoire, à l’instar de leurs autres camarades, dont le Dr Babacar Diop.

Le leader de Frappe/France dégage réclame également son droit à passer un appel téléphonique chaque 15 jours et l'affichage du règlement intérieur de la prison.

Guy Marius Sagna été isolé à la prison du Camp, alors que ses autres camarades, arrêtés avec lui après leur marche non autorisée du 29 novembre dernier, sont incarcérés à Reubeus.



