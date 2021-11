Prisons sénégalaises: Les chiffres du scandale, 10.532 détenus pour une capacité de 4924 L'effectif carcéral, les conditions de détention dans les prisons sénégalaises dépassent l'entendement, selon "L'Observateur" de ce lundi 15 novembre 2021.

Les prisons sénégalaises ont largement et longtemps dépassé le nombre requis en détention. Et selon "L'Observateur" dans sa livraison du jour, 10 532 détenus se morfondent dans les geôles alors que la capacité d'accueil est de 4924 personnes.



Pour l'espace de vie, il faudra repasser. C'est juste 1,5 m2 et la ration journalière, qui a été augmentée sous le régime de Macky Sall, passe à 1150 FCFfa.



Le surpeuplement des prisons sénégalaises n'est pas un cas isolé, mais jusqu'à présent, les autorités peinent à trouver la solution adéquate. Mais pour le Forum du Justiciable, ce sont les longues détentions qui sont le véritable problème.

