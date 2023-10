Prix Nobel de l’enrichissement illicite : Des Sénégalais…honorés !

Les lauréats des Prix Nobel 2023 commencent à être connus. Hier, 2 octobre, à Stockholm, le Prix Nobel de Médecine a été décerné aux Professeurs Katalin Kariko (Hongroise) et Drew Weissman (Américain) de l’Université de Pennsylvanie/Usa, pour des années de travaux et de recherches sur les vaccins à « Arn-Messager », décisifs dans la lutte contre le Covid-19. Comme récompense, chacune de ces élites mondiales a touché 920.000 euros soit 600 millions FCfa.



A cet effet, « Le Témoin » quotidien constate qu’après plus de 40 ans d’études universitaires, d’enseignements et de recherches, ces deux éminents médecins professeurs viennent de toucher leur tout premier demi-milliard Fcfa de leur vie. Un enrichissement licite très bien mérité par ces deux éminents chercheurs? pour avoir sauvé l’humanité d’un génocide épidémique.



Pendant ce temps au Sénégal, en moins d’un quart d’heure, des hommes d’affaires, des personnalités politiques et des « maîtresses » d’Etat, deviennent subitement multimilliardaires à travers des détournements de fonds et autres marchés gré à gré ou fictifs, des commissions faramineuses sur des contrats d’infrastructures, des concessions minières, des surfacturations, etc.



Encore, au moment où les Pr Katalin Kariko et Drew Weismann s’investissaient dans la guerre mondiale pour sauver l’humanité, des hommes d’affaires sénégalais, chanteurs, footballeurs « retraités », lutteurs « affaiblis », trésoriers d’Etat (Dage) et autres commerçants véreux, multipliaient les micmacs pour piller les fonds-covid…, afin d’abréger la vie des Sénégalais. Comme l’avait si bien révélé l’audit de la Cour des Comptes déplorant que près de 775 milliards FCfa ont été pillés, braqués et bradés par diverses administrations, notamment au niveau du ministère de la Santé et de l’Action sociale (Msas) mais aussi au ministère des Sports et de celui de l’Industrie. Des ministères dont les titulaires méritent assurément, le Prix de Nobel de l’enrichissement illicite !













Le Témoin