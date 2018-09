Prix UEFA: Cristianno Ronaldo a bien félicité Modric, même s’il était fâché

La remise du prix du meilleur joueur UEFA de la saison à Luka Modric à quelque peu froissé Cristiano Ronaldo. Absent de la remise de prix, alors qu’il était nommé, le Portugais a fait connaître son profond mécontentement par le biais de son entourage.



Son agent, Jorge Mendes, avait qualifié la décision de "ridicule", alors que Massimiliano Allegri, son entraîneur à la Juventus, avait confié que le joueur était "en colère". Cela ne l’a pas empêché d’être beau joueur avec Luka Modric, son ancien coéquipier au Real Madrid. Ce dernier, a révélé que "CR7" l’avait félicité pour son prix.



"J’ai une bonne relation avec Cristiano et je continuerai à en avoir", a déclaré Luka à l’issue de la rencontre entre le Portugal et la Croatie (1-1), jeudi. Rencontre, à laquelle ne participait pas Ronaldo, exempté de sélection." Les récompenses individuelles sont importantes, mais celles, collectives les sont davantage. Si des prix individuels arrivent, bien sûr que je suis content mais, j’aime les collectives par-dessus tout. Cristiano m’a parlé après le prix de l’UEFA, il m’a envoyé un message pour me féliciter et me dire qu’il espérait me voir bientôt. Comme je l’ai dit, nous avons de bonnes relations et, peu importe ce que les gens disent, nous continuerons à en avoir."



Les deux joueurs seront encore en lutte pour le prix The Best, remis par la Fifa pour récompenser le meilleur joueur de la saison. Mohamed Salah est le troisième finaliste.



Rmc