Prix africain du Développement durable : La Bidc, lauréate de la catégorie «Institution financière de l’année - Afrique »

Selon un communiqué de presse, ce prix récompense l’implication exceptionnelle de la Bidc dans la mise en œuvre de pratiques durables à travers l'Afrique et son engagement à faire progresser le continent sur le plan environnemental, social et économique, en accord avec les Objectifs de développement durable (Odd) de l'Onu. «Conformément à sa mission d'amélioration de l'accès aux ressources financières durables en Afrique de l'Ouest, la Banque a engagé à ce jour, plus d'un milliard USD dans des projets axés sur la durabilité, guidés par sa stratégie 2021-25 », lit-on dans le document.



La même source souligne que l'attention portée par la Banque aux initiatives durables a acquis une reconnaissance internationale, à tel point que la Banque européenne d'investissement (Bei) a récemment accordé une ligne de crédit d'un montant de 100 millions d'euros pour soutenir des projets durables et respectueux du climat dans la sous-région de la Cedeao. Pour rappel, précise-t-on, en février 2023, la Bidc a publié son premier Cadre de financement environnemental, social et de gouvernance (Esg), formalisant ainsi son engagement en faveur du financement vert et des initiatives de développement durable. Cette publication a été suivie par la première édition d’un cadre de discussions initié par la Banque intitulé « La Table ronde du Président » sur le thème « Rendre l'Afrique de l'Ouest verte » en octobre 2023.



Le programme, qui a rassemblé des experts de l'environnement et du développement durable, s'est concentré sur les effets du changement climatique en Afrique de l'Ouest et a fait des propositions pour un développement économique respectueux du climat. En outre, informe le communiqué, la Bidc est récemment entrée dans l'histoire en devenant la première institution de financement du développement (Ifd) à émettre une obligation verte, sociale et durable sur le marché financier régional de l'Uemoa à travers la Bourse régionale des valeurs mobilières (Brvm). Cette transaction historique, détaille le document, a été sursouscrite en l'espace de 48 heures.



Enfin, la Banque renseigne être en train de finaliser son accréditation auprès du Fonds vert pour le climat (Gcf) et, à cet égard, a récemment reçu une délégation de haut niveau du Gcf venue de Corée du Sud, pour des discussions sur les mesures visant à positionner la Banque pour mieux soutenir la sous-région dans ce domaine. Le Prix africain du développement durable (Asa) est une plateforme qui honore les individus, les organisations, les entreprises, les Ong et les organismes gouvernementaux qui font preuve d'un engagement important en faveur des pratiques durables.



Adou Faye





Source : Le Conseil consultatif du Prix africain du Développement durable, en partenariat avec l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (Unesco), a choisi la Banque d'investissement et de développement de la Cedeao (Bidc) comme lauréate de la catégorie « Institution financière de l'année - Afrique » du Prix africain du développement durable.

