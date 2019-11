Prix d'électricité: La hausse sera effective dès le 1e décembre

Rédigé par leral.net le Mercredi 20 Novembre 2019 à 10:49 | | 0 commentaire(s)|

Le prix de l'électricité va connaitre une hausse, dès le 1er décembre prochain, renseigne la Commission de régulation du secteur de l'électricité (Crse). C'est maintenant officiel.



D'après Les Échos, la hausse, qui s'explique par un manque à gagner de la Senelec, variera entre 6% pour la moyenne et hausse tension et 10% pour les clients de la basse tension.



Le journal Libération fait savoir, pour sa part, que la Senelec est plongée dans un malaise indescriptible depuis l'arrivée du nouveau Dg Pape Demba Bitèye.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos