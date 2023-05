Prix des denrées et baisse du loyer : Plus de 6 000 commerçants récalcitrants convoqués, 2 654 plaintes contre les bailleurs !

Rédigé par leral.net le Vendredi 26 Mai 2023 à 17:26 | | 0 commentaire(s)|

L’Etat du Sénégal a pris des mesures pour faire baisser les prix de certaines denrées alimentaires. Mais, la réalité sur le terrain est que dans beaucoup de boutiques, les prix sont restés à leur niveau d’antan. Le ministre du Commerce qui faisait face aux députés hier jeudi, a déclaré que l’Etat assure le contrôle, informe iGFM.



Ainsi, il a souligné que 6 603 commerçants ont été convoqués, 148 millions d’amende administrées pour pratique de prix illicites et 1 137 tonnes de produits saisis. « Nous avons noté un taux d’effectivité de 68%. C’est-à-dire que sur 100 commerces, 68 appliquaient les nouveaux prix et 32% n’appliquent pas », a indiqué Abdou Karim Fofana.



Pour ce qui est de l’application de la mesure de baisse du loyer, 2 654 plaintes ont été déposées par les locataires. Parmi elles, 1000 ont été réglées à l’amiable par la commission de Dakar, dit-il.

Ndèye Fatou Kébé Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook