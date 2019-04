Prix du pain : les boulangers exigent une réévaluation et annoncent une grève de 72 heures La Fédération nationale des boulangers du Sénégal a fait face à la presse ce vendredi, pour déplorer les conditions dans lesquelles les boulangers travaillent, non sans demander une réévaluation du prix de la baguette. Sans quoi, ils annoncent, pour la semaine prochaine, une grève de 72 heures.

Les professionnels de la boulangerie soulignent que le 8 avril dernier, les meuniers ont augmenté le prix du sac de la farine de 16 200 FCFA à 18 000 FCFA. Des prix pouvant aller jusqu’à 18 200 à 18 500 dans Dakar et 19 000 FCFA dans les régions. Aussi, se disent-ils « surpris » que le ministère du Commerce et l’Ascosen se basent sur une homologation qui datent de 2014 « pour dire que les boulangers seront réprimés s’ils augmentent le prix du pain ».



Les boulangers demandent « la convocation dans les meilleurs délais du Conseil national de la consommation pour la détermination du prix au gramme et la mise sur le marché du format double comme la baguette de 250 grs à 200 FCFA ». Ils demandent également à l’Etat de « prendre un arrêté ministériel pour éliminer les intermédiaires, pour la fixation de la commission des vendeurs à 10% et l’institutionnalisation d’un Comité Régional de l’Assainissement de la boulangerie ».



Dans l’attente de la réaction des autorités, les boulangers annoncent une grève de 72 heures la semaine prochaine. Le premier jour de grève sera communiqué la veille, disent-ils.

