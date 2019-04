Prix du pain : les boulangers maintiennent leur grève de 3 jours cette semaine

Rédigé par leral.net le Lundi 15 Avril 2019 à 14:30

On va vers un arrêt de travail de 3 jours cette semaine des boulangers du Sénégal. C’est ce qu’a confirmé Joseph Diabang, membre de la Fédération nationale des boulangers, ce lundi sur la RFM.



« Nous maintenons ces 3 jours de grève, ça se fera », a-t-il dit. Et de souligner, « l’Etat ne respecte pas ses engagements pris vis-à-vis des boulangers. Nous sommes 1800 boulangers et nous avons créé au moins 40 000 emplois directs ».



A signaler que le nouveau ministre du Commerce qui prend service ce lundi matin, recevra la Fédération des boulangers, demain, pour tenter d’arrondir les angles.

