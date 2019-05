Prix du péage : le CCUAP appelle à l’harmonisation des tarifs

Rédigé par leral.net le Mardi 28 Mai 2019 à 10:55 | | 0 commentaire(s)|

Les nouveaux tarifs fixés sans concertations sur les axes AIBD-Mbour et AIBD-Thiès, continuent d'être dénoncés par les usagers.



Le Collectif citoyen des usagers de l’autoroute à péage (CCUAP) monte au créneau pour dénoncer cette pratique, en plus de l’absence de communication appropriée.



Raison pour laquelle le coordonnateur dudit collectif, Cheikh Oumar Sy, se joint aux milliers d’usagers, pour fustiger fermement le coût excessivement élevé des tarifs.



A ce propos, le collectif invite le Gouvernement, l’Ageroute et le concessionnaire Eiffage-Senac à ouvrir des discussions sur l’harmonisation des tarifs qui, à l’heure actuelle, impactent négativement, aussi bien du point de vue psychologique qu’économique, les revenus des usagers et des PME-PMI qui ont participé à la réalisation de ces infrastructures à travers leurs impôts et qui souhaitent que les tarifs soient revus à la baisse sur l’ensemble des autoroutes à péage du Sénégal, rapporte le quotidien "L’As".



Le collectif rappelle avoir formulé des propositions de tarification raisonnable et supportable à l’issue des différents fora. Aussi, le ministre des Infrastructures et l’Apix sont-ils invités à publier l’avenant issu des négociations qui ont abouti à la baisse des tarifs des péages de Toglou et Sebikotane. Le Collectif entend par ailleurs continuer le combat.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos