Prix du riz brisé : Une baisse significative annoncée pour le 3 avril

Le ministre de l’Industrie et du Commerce, Serigne Guèye Diop a présidé, hier, jeudi 27 mars à Dakar, une réunion du Conseil National de la Consommation (CNC) consacrée à la révision du prix du riz brisé ordinaire, c’est-à-dire non parfumé. À l’issue de cette concertation, une baisse de 60 FCfa par kilogramme a été proposée. Cette réduction sera officiellement validée et annoncée par le président de la République lors de son discours à la Nation du 3 avril prochain.



Le ministre a rappelé que la détermination du prix officiel repose sur un processus méthodique, impliquant grossistes, détaillants et commerçants. Les marges appliquées sont minutieusement analysées, avant la transmission d’un rapport au président de la République, qui prend la décision finale.



Dr. Serigne Guèye Diop a salué l’engagement du gouvernement indien, qui a joué un rôle déterminant dans cette révision tarifaire. Selon lui, cette baisse des prix représente une économie de plus de 100 dollars par tonne, par rapport à l’année précédente. Il a également assuré que le Sénégal continuerait à surveiller l’évolution du marché mondial et à négocier avec ses partenaires commerciaux, notamment l’Inde, afin d’obtenir de nouvelles réductions profitant aux consommateurs.



Par ailleurs, il a tenu à rassurer ces derniers : toute diminution supplémentaire des cours mondiaux sera intégralement répercutée sur le prix de vente, tout en préservant un équilibre économique pour les importateurs.



Cette mesure concerne principalement le riz importé d’Inde, de Thaïlande et du Vietnam.



Optimisation des circuits d’approvisionnement et élimination des intermédiaires



Dans le cadre de cette réforme, plusieurs missions sénégalaises se sont rendues en Inde afin de négocier directement avec les producteurs et de supprimer les intermédiaires. Cette démarche vise à éliminer les surcoûts inutiles qui alourdissent le prix final du riz.



À l’issue des négociations, le prix d’achat a été fixé entre 380 et 480 dollars la tonne, soit 240 FCfa le kilogramme. « Nous avons informé les consommateurs qu’une réduction des prix était envisageable. Une proposition de 350 FCfa par kilo a été retenue, soit 100 FCfa de moins que l’ancien tarif de 450 FCfa sous le précédent régime. Concrètement, le sac de riz de 50 kg, qui coûtait 22 000 FCfa, sera désormais vendu à 17 000 FCfa », a précisé le ministre.



Renforcement des mécanismes de contrôle des prix



Afin de garantir le respect strict des nouveaux tarifs, un dispositif renforcé de surveillance et de contrôle sera mis en place. Plusieurs mesures ont été adoptées, à cet effet, à savoir le recrutement de 1 000 volontaires chargés de vérifier l’application des prix et de lutter contre les pratiques abusives ; le déploiement de l’application “Yolel”, permettant aux citoyens de signaler en temps réel, toute irrégularité auprès des services compétents et la création de 11 nouveaux services d’enquêtes économiques, qui seront opérationnels dès le mois de mai, afin de renforcer la lutte contre la fraude et la spéculation sur les prix.



Une initiative au service du pouvoir d’achat et de la souveraineté alimentaire



Avec cette nouvelle tarification, le gouvernement sénégalais ambitionne de réduire le coût du panier alimentaire des ménages, tout en garantissant une stabilité durable du marché. Cette réforme s’inscrit dans une stratégie plus large, visant à renforcer la souveraineté alimentaire et à assurer un approvisionnement régulier en denrées essentielles.



« Le Conseil National de la Consommation poursuivra ses travaux afin de surveiller l’évolution des marchés et d’ajuster, si nécessaire, la politique tarifaire en fonction des réalités économiques et sociales du pays », a conclu le ministre.











