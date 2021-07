Prix international Cheikh Mourtada Mbacké: Boubacar Sèye à Ndindy ce week-end Accompagné de Serigne Habib Sakho, du professeur Ibrahima Niang de l'Ucad et de Léopold Diop de la cellule des cadres Gueum sa bop, Boubacar Sèye, le président de l’ONG Horizons Sans Frontières était à Ndindy ce week-end.

Rédigé par leral.net le Lundi 12 Juillet 2021 à 09:18 | | 0 commentaire(s)|

« J'ai été reçu hier à Ndindy par Serigne Abdou Karim Mbacké pour ses prières et bénédictions », a-t-il partagé sur sa page Facebook.



Cette visite entre dans le cadre des préparatifs du prix international Immigration-Paix Sécurité dédié à Cheikh Mourtada Mbacké Khadimou Rassoul.







Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos