Problématique de l'avortement médicalisé : malgré les progrès réalisés, beaucoup reste à faire dans la lutte contre la violence Les violences sexuelles et la problématique de l'avortement médicalisé ont été au cœur des débats de la deuxième édition de la Rencontre Nationale des initiatives féministes, organisée par le Sénégal Action féministe (Senaf).

Rédigé par leral.net le Mardi 6 Février 2024 à 15:57 | | 0 commentaire(s)|

D'après la présidente de la Senaf, Wasso Tounkoura, malgré les progrès réalisés, beaucoup reste à faire dans la lutte contre la violence.



Dans ses propos relayés par le quotidien « L’As », elle souligne que l'objectif commun est de promouvoir le droit à la santé sexuelle et reproductive des femmes, en harmonie avec les conventions et lois internationales, notamment l'article 14.2C du protocole de Maputo.



Mme Tounkara est aussi d'avis que ces initiatives visent à soutenir, renforcer et mettre en lumière les actions entreprises en faveur de la santé sexuelle et reproductive des filles d'autant qu’à ses yeux, les violences sexuelles, les inégalités de genre et les restrictions féministes en matière de santé reproductive continuent d'affecter gravement la vie de nombreuses femmes et jeunes filles.



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook