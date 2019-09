Problème budgétaire à l’Assemblée nationale: le questeur dément le député Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly

Le Premier Questeur Daouda Dia a réfuté jeudi l’information parue dans la presse selon laquelle, l’Assemblée nationale est confrontée à un problème budgétaire. ’’L’Institution parlementaire n’a pas de problème de budget. Le budget est disponible jusqu’au 31 décembre 2019 et est exécuté normalement’’, a-t-il déclaré.



M. Dia dont les propos sont rapportés par l’APS, assure dans un communiqué que les députés ont reçu leurs salaires du mois d’août.« Les salaires du mois d’août ont été payés à date échue’’, a dit le questeur de l’Assemblée nationale, ’’.



Dans l’édition du journal Source A de ce jeudi, le député Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly (Bokk Guis Guis, opposition) a déclaré que les députés ‘’n’ont pas reçu leurs salaires du mois d’août jusque-là et que c’est la France qui a payé les salaires des fonctionnaires’’.

