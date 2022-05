Problème de la liste de Yaw à Dakar: Ousmane Sonko étonné de l’apprendre Ousmane Sonko dit être surpris d’apprendre le problème de la liste de Dakar. Il a été informé de la situation par Khalifa Sall. « C’est Khalifa Sall qui m’a informé de ce problème. Dimanche vers midi, un accord a été trouvvé. A Dakar, Yaw devrait avoir 6 députés et Wallu 1 député. Et ce député devrait être une femme.

Rédigé par leral.net le Mercredi 18 Mai 2022 à 00:38 | | 0 commentaire(s)|

Les accusations portées sur Khalifa Sall ne sont pas vraies. Khalifa Sall a appelé Barthélémy qui lui disait qu’on ne peut pas changer. Pour battre campagne, Barthélémy aurait voulu avoir des soutiens, dans cette quête de suffrages. Et, j’avais demandé à Déthié Fall de sortir un homme pour le remplacer avec une femme », retrace Ousmane Sonko.



Ainsi, il indique que c’est vers 23 heures que Khalifa Sall l’a joint encore, pour l’iinformer que Palla Samb sera retiré de liste, pour mettre à sa place Ngoné Mbengue.



Madiambal Diagne, égratigné



Ousmane Sonko n’a pas manqué d’égratigner Madiambal Diagne, qui aurait évoqué des échanges houleux entre Khalifa et Sonko. Il considère qu’il s’agit de personnes malintentionnées.



« Il y a certes, de la négligence, mais, il n’y a pas de problème. Il faut qu’il arrête de s’acharner sur Khalifa », insiste Ousmane Sonko.



DGE



Ousmane Sonko, évoquant ce qui s’est passé à la DGE, est d’avis que l’erreur est humaine. Déthié Fall, attaqué, bénéficie de sa confiance. Se privant de sommeil, il a sauvé 70 listes. Son intégrité, son engagement et sa probité ne souffrent d’aucun doute. « Nous déplorons les sorties de Déthié Fall et de Saliou Sarr. Je ne remettrais jamais en cause la probité de ces mandataires ».





