Problème de la transhumance des Maires : Les députés favorables à des sanctions S’il y a bien un point qui a fait l’objet de consensus entre les députés, lors du vote du projet de loi portant Code électoral, c’est bien la question de la transhumance des maires.

Rédigé par leral.net le Mercredi 14 Juillet 2021 à 09:34 | | 0 commentaire(s)|

Profitant de son temps de parole, le député Toussaint Manga du Pds qui a admis l’avancée notée avec le vote des maires et présidents de conseil départemental au suffrage universel direct, pense que le Code devait aller plus loin, en prévoyant des sanctions contre les maires qui changent de camp.



Pour lui, il est inadmissible que des conseillers, élus sur la base de la liste d’un parti d’opposition, regagnent le camp du pouvoir après avoir reçu des «valises d’argent». Cette idée de sanction contre les maires et conseillers transhumants a trouvé l’assentiment de certains députés de la majorité.



Toutefois, ils ont précisé que contrairement à ce que soutient Toussaint Manga, le chef de l’Etat a mis à la disposition de ces maires, qui ont quitté le camp de l’opposition, le Programme d’urgence de développement communautaire (Pudc) ainsi que tous les autres instruments de développement.

C’est à leur avis la raison de leur changement de camp et non les supposées «valises d’argent».

Sud Quotidien



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos