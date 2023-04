Problème foncier : Un jeune commerçant risque de séjourner longtemps en prison Actuellement dans les liens de la détention pour escroquerie au foncier, le commerçant A. Diagne, âgé de 37 ans, devra encore y séjourner pendant longtemps. Il a été extrait de sa cellule suite à une réquisition de la Division des investigations criminelles (Dic) adressée par le procureur de la République, pour des faits similaires, qui portent sur la somme de 21 millions de nos francs, au préjudice d’un certain O. Khoulé.

Les sources de « L’As » révèlent que les faits remontent en 2021. Le sieur Khoulé, voulant acquérir un terrain, a été recommandé auprès de Diagne par l’une de ses connaissances. Le sieur Diagne, en fin larron, lui manifeste sa disponibilité de lui vendre un terrain basé à Keur Massar extension, pour la somme de 21 millions FCfa.



Après une reconnaissance des lieux, Khoulé dégaine alors l’argent et verse les 21 millions FCfa à Diagne. Mais quelques jours ont suffi pour que Khoulé se rende compte qu’il avait tout simplement affaire à un escroc.



Car au moment de procéder à la construction du terrain, une dame s’est présentée pour réclamer la paternité du terrain. Interrogé sur le caractère litigieux du terrain, Diagne a reconnu les faits avant de rassurer son client qu’il allait bientôt le dédommager. Ce qui restera à l’état de promesse.



Mais entre-temps, Khoulé en voyage, a appris que Diagne qu’il recherchait était dans les liens de la détention. Il dépose une plainte. Interrogé sur ses agissements délictuels, le mis en cause, habitant Tivaouane-Peul, a reconnu les faits. Il est déféré au parquet pour escroquerie au foncier.



