Problèmes de chariots et grogne de prestataires à l’AIBD : Pape Mahawa Diouf apporte des précisions et fait le bilan des six (6) mois d’exploitation

Mahawa Diouf, secrétaire général de LAS (Limak-Aibd-Summa), qui est chargée de la gestion de l’Aéroport, a fait jeudi le bilan des six mois de l’Aéroport Blaise Diagne qui avait ouvert ses portes le 7 décembre dernier. Il est revenu sur le modèle d’exploitation des chariots et des griefs du collectif des prestataires de l'AIBD parmi lesquels Teylium, Global com, Senecartours, Infinite qui avait été mis sur les fonts baptismaux pour lutter contre la cherté de l'aéroport et les contrats signés avec des entreprises étrangères comme Lagardere Travel Retail et Secco Cafe Sa par les Turcs.