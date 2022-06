Problèmes de financement, absence d’appropriation… : Les contraintes du Sénégal pour l’atteinte des Odd

La commission des acteurs de la société civile sur la politique économique et sociale, a partagé un rapport portant sur la Revue nationale volontaire (Rnv). Il s’agit d’un bilan de la mise en œuvre des Objectifs de développement durable (Odd). A cet effet, des limites et des contraintes ont été identifiées par les acteurs en ce qui concerne la réalisation de ces objectifs au Sénégal.



Le rapport relève, entre autres, une absence de contribution de certains acteurs, une faiblesse de la communication et de la sensibilisation pour informer les populations et une méconnaissance de la Rse par les entreprises privées. En ce qui concerne les défis, le document souligne que la mise à jour des taux d’alignement des Odd aux politiques nationales.



L’Odd 4, par exemple, prône une éducation équitable, inclusive et de qualité, mais aussi une responsabilité d’apprentissage tout au long de la vie. L’Odd 4 milite pour la conservation et l’exploitation de manière durable des océans, des mers et des ressources marines pour un développement durable. Cependant, des limites ont été remarquées dans le rapport.



Ainsi, en commentant cette situation, Ibrahima Fall, président de la commission de la société civile, explique :



« Il y a certaines questions liées au financement, aux difficultés de mobilisation des financements, à l’absence d’appropriation par les communautés à qui s’adressent les politiques économiques du Sénégal, ainsi qu’à une méconnaissance des politiques. Et aussi le problème de la territorialisation de ces Odd qui est une très grande équation actuellement au Sénégal, sur lequel la société civile s’est beaucoup appesantie pour apporter des recommandations pertinentes au gouvernement pour qu’il ait une parfaite territorialisation des politiques de développement économique du Sénégal, des Odd et une meilleure appropriation par les élus locaux et les communautés à la base .»















Bes Bi