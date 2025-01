Problèmes fonciers : Farba Ngom, Abdoulaye Saydou Sow et Tahirou Sarr visés Tout risque d’aller très vite. Les actes que va poser l’Assemblée nationale aujourd’hui, montrent que l’étau se resserre autour du député Farba Ngom. Selon des informations, la demande de levée de l’immunité parlementaire du maire des Agnam, est imminente. Le Bureau de l’Assemblée et la Conférence des présidents sont convoqués respectivement, à 16h et 17h, pour affaire en instance, selon les termes des convocations officielles notifiées aux députés. Cela se fait dans le cadre de l’enquête que mène le Parquet financier, relativement au traitement du rapport de la Centif.

Rédigé par leral.net le Mardi 14 Janvier 2025 à 16:26 | | 0 commentaire(s)|

Ce sont des problèmes fonciers qui devraient le mettre dans une situation indélicate, avec une éventuelle convocation par les magistrats du Parquet financier. Ils ont annoncé dans un communiqué officiel, qu’ils pistaient un blanchiment de capitaux à hauteur de 125 milliards FCfa, sans citer les personnes ciblées.



D'après le journal "Point Actu", le foncier risque d’être un tapis mouvant pour plusieurs anciens dignitaires du régime Sall et des hommes d’affaires qui lui étaient proches. Ancien ministre de l’Urbanisme, Abdoulaye Sadyou Sow, maire de Kaffrine, est aussi dans le viseur et s’expose à une mise en accusation très prochainement.



L’homme d’affaires Tahirou Sarr est dans la tourmente, à cause des mêmes problèmes liés au foncier. Il y a quelques jours, son nom avait été cité dans le troc de la maison de fonction du président de l’Assemblée nationale. Elle lui a été rétrocédée en guise de compensation d’un terrain qui héberge un établissement scolaire.



