Procédure judiciaire contre Farba Ngom : Le ministre de la Justice clarifie Les poursuites judiciaires visant Farba Ngom, député et proche collaborateur du président Macky Sall, continuent de captiver l’opinion publique. L’opposition, dans ses déclarations, dénonce un "manquement aux procédures légales", tandis que le ministre de la Justice, Ousmane Diagne, défend la transparence et la légalité des démarches en cours.



En marge de la conférence des chefs de parquet, ce jeudi, Ousmane Diagne a pris la parole pour répondre aux critiques et clarifier les conditions dans lesquelles cette affaire a été initiée.



Une procédure déclenchée par un rapport de la CENTIF

Selon le ministre, la procédure découle directement d’un rapport produit par la Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF), une institution indépendante spécialisée dans la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.



« Nous sommes dans le cadre d’une procédure pénale. Les rapports de la CENTIF sont transmis directement au procureur de la République, qui a l’obligation légale de saisir un juge d’instruction », a précisé Ousmane Diagne.



Il a tenu à souligner que l’autorité politique n’intervient pas dans les affaires judiciaires. « L’autorité politique, que je représente dans le fonctionnement de la justice, n’a absolument rien à voir avec cette procédure », a-t-il ajouté.



Des contraintes procédurales spécifiques

Le ministre a expliqué que la qualité de la personne mise en cause, Farba Ngom, impose certaines contraintes procédurales. « Nous respectons scrupuleusement la légalité pour garantir l’équité et la transparence dans cette affaire », a-t-il affirmé.



Appel au respect des institutions

Ousmane Diagne a également exhorté l’opposition à respecter le processus judiciaire et à éviter les déclarations pouvant porter atteinte à l’indépendance de la justice.



Alors que cette affaire continue de polariser le débat, les Sénégalais suivent de près son évolution, entre appels à la transparence et accusations de manipulation politique.



