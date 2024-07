Procédure judiciaire en cours : Lac de Guiers 2 relâché, mais l'affaire n'est pas clôturée

Lac de Guiers 2, vient de recouvrer la liberté après deux mois de détention à la maison d’arrêt et de correction (mac) de Rebeuss. Mais c’est loin d’être bouclé pour le lutteur du Walo.



Le juge a accepté la requête, ordonnant sa libération. Comme le procureur de la République ne s’est pas opposé à la décision, Lac 2 a été élargi de prison. Mais, la procédure va se poursuivre. Le juge n’a pas encore bouclé l’instruction, selon L’OBS, repris par Senenews.



« S’il estime qu’il a suffisamment de charges contre le lutteur, il peut rendre une ordonnance de renvoi devant une juridiction de jugement », renseigne le journal. Qui ajoute : « Au contraire, il peut rendre une ordonnance de non-lieu. En attendant, Papis Cissé va rejoindre ses parents et ses supporters à la cité Shs de Guédiawaye pendant que la procédure judiciaire se poursuit dans cette affaire d’escroquerie au visa où son complice, A. S. Diagne, n’est toujours pas retrouvé. »



Pour rappel, Lac de Guiers 2, longtemps soupçonné de verser dans le trafic de visas, a été accusé dans une plainte déposée en début d’année 2024 auprès du Procureur de Pikine-Guédiawaye, par un jeune tailleur désirant émigrer en Europe. Ce dernier s’était entendu avec le lutteur et son complice A S Diagne pour leur remettre 3,5 millions Fcfa dans un deal de 4 millions Fcfa.



De guerre lasse, après plusieurs mois d’attente sans voir la couleur d’un visa, il s’était résolu à porter plainte. Un soit transmis au poste de police de Wakhinane Nimzatt avait permis l’interpellation de son complice pendant que Papis Cissé organisait sa fuite en France. A son retour, il est signalé chez lui, le 14 mai dernier, où il est arrêté par une équipe de la Brigade de recherches et remis au juge d’instruction.