Procès Barthélémy Dia: Bourde ou lapsus révélateur du substitut du Procureur ?

Hier au procès de Barthélémy Dias, le juge et le substitut du procureur de la République ont tout fait pour éviter la prononciation du nom de Khalifa Sall, mais rien n’y fait.



Le maire de Dakar a été l’absent le plus présent, raison pour laquelle Me El Hadji Diouf, avocat de la défense, soutient mordicus que le procès est la prolongation de celui du maire de Dakar, Khalifa Sall, condamné à 5 ans dans l’affaire dite de la Caisse d’avance. Voulant notifier à Barthélémy Dias son droit de soutenir Khalifa Sall, le substitut du procureur le supplie de soutenir son grand frère Macky Sall, à la place de Khalifa Sall. «Je vous le concède, vous avez le droit de soutenir votre grand frère Macky Sall», a estimé le substitut du procureur. Bourde ou lapsus révélateur ?



En tout cas cette erreur de langage n’a laissé personne indifférent.







