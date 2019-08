Procès : Dj Edouardo à la barre face au mannequin Thiouthe Diop

Rédigé par leral.net le Mardi 27 Août 2019 à 18:34 | | 0 commentaire(s)|

L’affaire pour ne pas dire l’esclandre a fini de faire grand bruit un peu partout à travers le globe terrestre par la magie de la toile. Il s’agit pour ceux qui n’ont pas suivi le train de l’actualité de ses accusations concernant DJ Edouardo et la dame répondant au nom de Thiouthe Diop.



Cette dernière, établie depuis des années au pays de Marianne, avait accusé Edouardo de vouloir abuser d’elle et d’autres filles.



D’aucuns disaient d’ailleurs que le but principal de Thiouthe était de faire tomber le célèbre Dj en le dénonçant sur les réseaux sociaux. Un combat qui a poussé beaucoup de « victimes » d’abus et d’harcèlement à réagir et, ainsi dévoiler ce qu’elles ont gardé pendant plusieurs années.



Aux dernières nouvelles, nos confrères de dakarposte révélaient qu’Edouardo a déposé une plainte pour diffamation contre Thiouthie Diop. Et, l’affaire serait retenue pour ce mardi 27 Août 2019.



« Il (ndlr: Edouardo) a déposé une plainte pour prendre les devants sachant que Thiouthe allait le traduire en justice pour harcèlement sexuel, mais il perd rien pour attendre ce gars », glisse avec amertume un proche de la dame.



A suivre la même source, les deux parties (Thiouthe Diop et Dj Edouardo) sont à la salle 3 du tribunal de Dakar, en attendant de faire face au juge et, à ses assesseurs.



L’affaire sera-t-elle réglée devant le juge? Les prochaines heures nous édifieront bien!



À suivre…



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos