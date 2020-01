Procès IAAF : Lamine Diack et son fils poursuivis pour un préjudice de plus 26 milliards Le procès de ce qui est convenu d’appeler affaire IAAF qui s’ouvre ce lundi à Paris, n’est pas une mince affaire. L’ancien patron de l’instance dirigeante de l’athlétisme mondial, rebaptisée World Athletics et présidée par Sebastian Coe, est poursuivi pour 24,6 millions d'euros, soit plus de 16 milliards Fcfa. Lamine Diack, son fils Pape Massata et leurs complices sont accusés d'avoir fait subir un préjudice estimé à 41 millions d'euros, soit plus de 26 milliards Fcfa à l'instance, selon Libération. Il est également reproché à Lamine Diack d’avoir permis à son fils d’engranger de grosses sommes dans les négociations avec les sponsors, en imposant ses sociétés comme intermédiaires, ou en touchant des commissions colossales.

