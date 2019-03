Procès Karim Xrum Xax: Son avocat satisfait du verdict rendu L' activiste Abdou karim Gueye alias" Karim Xrum Xax" est depuis ce matin libre de tout mouvement. Le rappeur a été libéré ce matin à la suite de son procès. Selon avocat Me Babacar Ndiaye, le verdict rendu est des plus satisfaisants. Me Ndiaye estime, qu'il ne pouvait y être autrement, car son client n'a commis aucune infraction. Pour rappel, le rappeur a été interpellé, après avoir posté une vidéo, appelant les sénégalais à manifester contre la réélection de Macky Sall.

