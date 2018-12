Procès Khalifa Sall : La Cour suprême sous haute surveillance policière (images)

Rédigé par leral.net le Jeudi 20 Décembre 2018 à 11:56 | | 5 commentaire(s)|

La Cour suprême ressemblait ce jeudi matin, à une caserne de la police ou de la gendarmerie. Le procès en cassation de l’ex-maire de Dakar, Khalifa Sall a drainé plus d’hommes de tenue que les partisans de ce dernier.



Ils seraient des centaines tous armés jusqu’aux dents, prêts à mater le moindre mouvement hostile. Venus des quartiers de Dakar, principalement de Grand-Yoff, les militants de l’ex-maire de la capitale sont bloqués très loin de l’institution. Seules les personnalités de l’opposition, de la société civile et des journalistes sont autorisés à assister à l’audience, à laquelle où il faut montrer patte blanche pour y accéder.













Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos