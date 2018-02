Procès Khalifa Sall: Me Yérim Thiam tombe dans les pommes

Rédigé par leral.net le Jeudi 8 Février 2018 à 10:01

L'un des conseils de l'Etat, Me Yérim Thiam, a suscité hier la frayeur en piquant une crise dans la matinée, lors du procès de Khalifa Sall. Alors que l'Agent judiciaire de l'Etat Antoine Félix Diome était en train d'interroger le député-maire de Dakar, l'ex-Bâtonnier a eu un petit malaise. Heureusement qu'il n'est pas tombé puisqu'il a été vite installé sur un siège.



Le président Malick Lamotte a même dû ordonner une suspension d'audience de quelques minutes, le temps que la robe noire se remette. Ce fut le cas, car à la reprise, Me Thiam se sentait déjà mieux. Ayant repris ses forces, il a , à son tour, posé des questions à Khalifa Sall.

