Procès Khalifa Sall et Cie : Karim Wade s’invite dans la caisse d’avance de la mairie de Dakar

L’ancien ministre Karim Wade s’est invité ce mercredi au procès de Khalifa Sall et Cie. Son nom a été évoqué par Me Yérim Thiam, conseil de l’Etat, qui pour justifier la constitution de partie civile de l’Etat, a fait une similitude avec son affaire. Une comparaison qui a provoqué l’ire de son confrère Moustapha Ndoye, avocat du maire de Dakar.



En réponse, Me Ndoye n’a pas tendre à l’égard de l’ancien bâtonnier et de l’Etat qu’il accuse d’avoir comploté contre l’édile de Dakar pour le liquider politiquement.



« L’affaire Karim Wade n’a rien à faire dans ce procès parce qu’on parle de détournement présumé de deniers communaux et non de reddition des comptes de l’Etat. Si je me suis constitué dans cette affaire pour défendre Khalifa Sall, c’est par conviction. Car, je suis convaincu que ce dernier est aujourd’hui à la place de ces personnes que vous défendez », a-t-il asséné.



Poursuivant, Me Moustapha Ndoye de défendre qu’il n’y a pas de détournement de deniers publics. Car, précise-t-il, les fonds qui ont été remis au maire de Dakar, avait une destination bien connue. « Donc Khalifa Sall n’est pas un escroc, s’il l’est tous ses prédécesseurs Blaise Diagne, Mamadou Diop, Pape Diop… le sont. Vous avez tout simplement le dessein machiavélique de faire condamner Khalifa Sall, en parlant de faux et usage de faux. Mais, il faut convaincre le tribunal à le faire dans la légalité. Le monde entier est à côté de Khalifa Sall parce que c’est triste, après tout ce qu’il a fait pour la ville de Dakar, qu’il se retrouve ici », se désole la robe noire.













Kady Faty et L. DIEDHIOU Leral

