Procès Lamine Diack: les nombreuses zones d'ombre et le cas de Diack fils…. De nombreuses zones d'ombre jalonnent le procès de Lamine Diack. D’après « Le Monde », non seulement parce que les prévenus ont esquivé certaines questions, mais aussi parce que d’autres n’ont même pas été soulevées, ni par le tribunal, ni par les deux procureurs. A cela s’ajoute le cas de Diack fils ou Massata.. Extraits…

Rédigé par leral.net le Samedi 13 Juin 2020 à 18:56 | | 0 commentaire(s)|

Alors que l’ancien patron de l’antidopage, Gabriel Dollé, rouage essentiel pour ralentir les procédures visant les Russes, avait reconnu durant l’enquête avoir reçu 50 000 euros d’un mystérieux homme à l’aéroport de Nice, personne ne l’a interrogé sur le sujet lors de son audition, lundi.



Lamine Diack, lui, ne nie pas avoir donné 90 000 euros à M. Dollé, fin 2014, mais s’en explique ainsi : « Il partait à la retraite, il s’était marié. »

Personne ne lui a demandé pourquoi il avait réglé cette « prime de retraite » en liquide, et si l’argent provenait ou non de l’IAAF.



Lamine Diack a assuré avoir ignoré le racket de certains athlètes russes. Tout comme il avait ignoré, dit-il, ce mail, en juillet 2013, de son fils, Papa Massata Diack, qui lui était pourtant adressé et évoquait des remises d’argent.



« Qu’est-ce que vous pensez de ce qui est reproché à votre fils ? », lui demanda la présidente. Un silence, puis une réponse : « Il s’est comporté comme un voyou. »



L’octogénaire n’a pas fini d’entendre parler de ce fils. L’ultime semaine d’audience sera consacrée au volet « abus de confiance », et à l’argent qui aurait été détourné en marge de contrats de sponsoring.



Le tribunal devrait s’intéresser à d’importants virements bancaires de Papa Massata Diack vers le compte de son père.



