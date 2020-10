Procès: Les 25 homosexuels jugés ce vendredi en flagrant délit L'affaire des vingt-cinq jeunes homosexuels qui a défrayé la chronique il y a quelques jours, va connaître son épilogue avec le jugement de ces derniers vendredi prochain, en flagrant délit. En attendant, "ils" croupissent en taule.

Finalement, l'acte contre nature sera retenu et l'affaire jugée en flagrant délit. M.Diaw révèle que son "futur mari" l'a trompé le soir du mariage.



Âgés de 16 ans, O.Ndiaye et A.Fall assument leurs penchants.



Un élève au lycée Delafosse et un agent de sécurité à l'Ucad sont dans le lot. Tout ce beau monde est placé sous mandat de dépôt. Ils seront jugés en flagrant délit vendredi.

