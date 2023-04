Procès Ousmane Sonko-Mame Mbaye Niang/ APR: « Cette décision consolide toute la crédibilité de notre système judiciaire » A l’issue du procès opposant Ousmane Sonko à Mame Mbaye Niang, une affaire entre deux citoyens, la vérité judiciaire est nette et sans équivoque. Ousmane Sonko a diffamé, il a été reconnu coupable et condamné à deux mois de prison avec sursis, assortis de 200 millions de francs de dommage et intérêts.

Rédigé par leral.net le Samedi 1 Avril 2023 à 06:54

L’Alliance Pour la République salue cette décision qui consolide toute la crédibilité de notre système judiciaire, l’intégrité des hommes et femmes qui l’incarnent, l’indépendance de notre justice adossée à une véritable séparation des pouvoirs. Au surplus le verdict vient de lui prouver qu’il a encore tort de chercher à jeter le discrédit sur notre justice qui a dit le droit dans le strict respect des règles et procédures de l’État de droit, prévues pour protéger les droits de tout citoyen.



M. Ousmane Sonko disait détenir un dossier béton. Il a été incapable, après plus d’un mois de renvois et de dilatoire de fournir la moindre preuve de ses allégations. Après s’être réfugié derrière moult manipulations, mensonges, accusations infamantes, jérémiades et enfantillages, il a été démasqué par cette condamnation qui lui rappelle avec éclat que nul n’est au-dessus des lois.



A cet égard, M. Sonko doit répondre des conséquences tragiques de ses appels irresponsables à la violence qui ont entrainé des pertes en vie humaine et la destruction de biens et face auxquels, le peuple a affiché un mépris souverain marquant ainsi son choix déterminé pour le respect de la République et de ses institutions, de la démocratie et de ses valeurs. L’Alliance Pour la République s’en réjouit et s’honore de la posture des populations, des forces vives de la nation, des autorités religieuses qui se sont jointes aux acteurs de la majorité pour appeler à la préservation de notre vivre ensemble.



Dans le même élan, l’Alliance Pour la République tient à saluer le professionnalisme, le sens de la responsabilité des Forces de défense et de sécurité, qui à travers toute l’étendue du territoire national, ont assuré l’ordre public ainsi que la protection des biens et des personnes dans l’intérêt de la nation et en conformité avec leurs missions républicaine et régalienne.



Dès lors, l’Alliance Pour la République condamne avec la plus grande fermeté, les allégations mensongères et infondées, les tentatives anti-républicaines de manipulation de l’opposition anarcho-populiste qui cherche à mêler l’armée nationale au débat politique.



Enfin, l’Alliance Pour la République invite tous les militants et responsables du parti et de la majorité, tous les démocrates et républicains à rester vigilants face à une opposition manipulatrice dangereuse et dont la perspective n’est d’aucun intérêt pour la consolidation de notre démocratie, de notre République et de notre vivre ensemble.



