Procès: Palla Mbengue et son frère renvoyés à la barre le 27 décembre

Vendredi 14 Décembre 2018

Le procès intenté contre El Hadji Palla Mbengue et son frère El Hadji Djibril Mbengue a, encore, été renvoyé. Selon EnQuête, l’affaire pendante depuis près de quatre ans, a de nouveau été enrôlée à l’audience du tribunal correctionnel de ce jeudi, 13 décembre. Cependant, malgré la présence des prévenus, le dossier a été renvoyé au 27 décembre prochain pour retour de citations.



En effet, rapporte le journal, Palla Mbengue et son frère devront s’expliquer sur les accusations portées contre eux par les responsables de la société rufisquoise et bargnoise de transport d’industrie et de commerce (Sorubatic). Membre et gérant de ladite société, Palla Mbengue est accusé par ses associés d’avoir usé de manœuvres pour récupérer, chez les services fiscaux, des documents qu’il aurait réutilisés à son propre compte.



Le subterfuge a été découvert, lors d’une assemblée générale de Sorubatic tenue en septembre 2010. Arrêté un an plus tard, le promoteur de lutte avait été mis en liberté provisoire, après son inculpation par le juge du troisième cabinet d’instruction. Et, rapporte le journal, les éléments de l’information montrent que les inculpés ont retiré deux certificats de détaxe d’un montant de 173 millions 942 mille 398 francs CFA.

