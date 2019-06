Procès contre Aminata Diack, son ex-épouse: La partie civile réclame 1 milliard FCFA à Abdoul Mbaye Le procès en appel qui oppose Abdoul Mbaye à son ex-épouse, Aminata Diack, a eu lieu aujourd’hui, mardi 18 juin 2019. Dans sa plaidoirie, l’avocat de la partie civile a réclamé la somme d’un milliard FCFA à l’ancien Premier ministre, selon seneweb.

Mardi 18 Juin 2019

« Son épouse pouvait le poursuivre pour bigamie, mais elle ne l'a pas fait par honneur. Mais on demande en guise de dommages et intérêt, la somme de 1 milliard », a déclaré l’avocat de la partie civile.



Abdoul Mbaye, poursuivi pour faux et usage de faux, avait été blanchi en première instance, avant que le procureur ne fasse appel de la décision, il y a quelques jours.

L’ex-chef du gouvernement, devenu farouche opposant de l’actuel régime, avait qualifié une telle décision de tentative d’intimidation, relativement à l’affaire du scandale de 10 milliards de dollars dans le pétrole et le gaz sénégalais, pour laquelle il s’est beaucoup investi, accusant notamment le président de la République, Macky Sall, d’être le principal responsable dans cette affaire.



Il a été également l’un des interlocuteurs de la journaliste de la BBC, dans le reportage qui a été à l’origine du scandale.

