Procès contre son ex-épouse : Abdoul Mbaye repasse le 28 octobre Abdoul Mbaye fera de nouveau face au juge, le 28 octobre prochain, dans le différend qui l’oppose à son ex-épouse Aminata Diack pour bigamie. L’ex femme de l’ancien Premier ministre avait, en effet, exécuté l'arrêt de la Cour d'appel de Dakar condamnant l'ancien Premier ministre à lui payer 100 millions Fcfa de dommages et intérêts. Mais selon Libération, Abdoul Mbaye a introduit un référé sur difficulté sans obtenir gain de cause. Le tribunal des référés ayant ordonné la continuation des poursuites. Qu’à cela ne tienne, l’ex PM, a introduit un référé sur placet.

