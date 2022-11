Procès de Kilifeu et Cie: la chambre correctionnelle de dakar renvoie l’affaire jusqu’au 06 avril 2023. Après la liberté accordée à Landing Mbessane Seck alias Kilifeu, Simon Niaga Kouka et Thierno Amadou Diallo alias Thier dans une affaire de passeport diplomatique, les accusés devront patienter jusqu’en 2023 pour connaitre la fin de cette histoire.

La chambre correctionnelle de Dakar A renvoyé l’affaire jusqu’au 06 avril 2023, indique notre source. La décision du juge serait motivée pour un retour de citations.

Pour rappel, Thierno Amadou Diallo alias Thier est tombé dans les filets des limiers.



Une fois en prison, les vidéos compromettantes du rappeur Kilifeu sont diffusées par une presse en ligne. Par la suite,Simon et Kilifeu sont emprisonnés pour trafic de passeport diplomatique avant de bénéficier d’une liberté provisoire.



actunet



