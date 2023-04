Procès de l’affaire Sweet Beauté :: «Chaque annonce d’une tournée déclenche chez nos vis-à-vis une hystérie politico-judiciaire», Sonko

«Nous voilà bien revenus à Dakar, après dix jours d’intenses activités en Casamance, où le Kaldu et autres Etodié nous ont également fait beaucoup de bien. Décidément, chaque annonce d’une tournée populaire déclenche chez nos vis-à-vis une hystérie politico-judiciaire qui vire à la schizophrénie. Tivaouane et Thiès, nous serons avec vous à compter de ce dimanche 30 avril, inchallah.»

Adji Sarr : «Je demande à la Justice de faire son travail»



Adji Sarr a réagi à l’annonce du procès devant l’opposer à Ousmane Sonko pour «viols et menaces de mort». Dans une note adressée au «Peuple sénégalais», l’ex-masseuse déclare : «Seule la vérité triomphera !»



Puis la jeune fille de poursuivre : «J’estime que j’ai été salie en tant que femme et je demande tout simplement à la Justice de mon pays de faire son travail. Si j’ai tort, qu’elle prenne des sanctions contre moi et si, à travers les preuves que je détiens, elle estime que l’on m’a fait du tort, que la Justice soit rendue au nom du Peuple sénégalais auquel j’appartiens. J’en appelle à la sérénité de toutes et de tous.»



L’ex-masseuse d’affirmer : «Le chemin a été long mais aujourd’hui, un seul mot me vient en tête : Alhamdoulilah !» Après avoir remercié ses soutiens et proches, Adji Sarr a rappelé ceci :



«Depuis que cette affaire a éclaté, j’ai été insultée, calomniée, diffamée, traînée dans la boue, mon passé fouillé, ma famille persécutée… sans oublier la mort de 14 jeunes Sénégalais. Qu’Allah aie pitié de leur âme.»

lequotidien.sn