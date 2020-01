Procès des 11 pêcheurs arrêtés à Mbour: Le procureur requiert 2 ans, dont 1 mois ferme

Les 11 pêcheurs arrêtés à Mbour, suite aux manifestations le 14 décembre dernier, avec les forces de l’ordre, risquent la peine de deux (2) ans dont un (1) mois ferme si le juge poursuit la réquisition du procureur. Ils seront fixés sur leur sort mardi prochain.



Pour justifier la peine requise, le procureur dit ne pas douter de leur culpabilité. Pour rappel, ces pêcheurs ont été interpellés suite aux violents heurts sur le quai de pêche, qui ont occasionné des blessés du côté des forces de l’ordre.



Quelques jours après leur arrestation, une délégation, composée des responsables des pêcheurs s'est rendue au commissariat de Mbour pour présenter leurs excuses.



Devant le commissaire Madjibou Lèye, l’un des responsables, Badou Ndoye a déclaré : « Nous sommes des travailleurs et n'avons pas le temps pour des violences. Nous savons que vous êtes là pour la sécurité de la Nation. Et si ce n'était pas vous, personne n'allait dormir tranquille sur ses deux lauriers ».



Après leurs avoir accordé son pardon, Commissaire Lèye leur a signifié que : « Le rôle du commissaire de police que je suis, c'est d'accompagner l'Etat à se tenir debout mais droit dans notre rôle en tant que commissaire de police, c'est d'aider les institutions étatiques.



Et, c'est ça justement qui nous a poussés à éviter que l'Etat se mette à se justifier que nous avons battu en retraite afin d'éviter dans le contexte dans lequel on était que malheureusement des choses pires puissent se produire ».





