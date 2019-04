Procès des Thiantacounes: à la barre, Khadim Seck avoue avoir tué Ababacar Diagne

Le procès de Cheikh Béthio Thioune et des 19 Thiantakones, qui s'est ouvert ce mardi 23 avril 2019, se poursuit au tribunal d'Instance de Mbour. Le juge, qui a opté pour le jugement par contumace du guide religieux, actuellement à Bordeaux pour des raisons médicales, procède actuellement à l'audition de ses co-accusés.



C'est ainsi que six des 19 Thiantakones inculpés sont passés à la barre ce mardi pour être auditionnés. L'un d'entre eux, répondant au nom de Serigne Khadim Seck, a avoué avoir tiré sur l'une des victimes, Ababacar Diagne. Il a également reconnu que l'arme qui a servi à tuer le sieur Diagne, lui appartenait.











Pressafrik.com

