Procès des Thiantacounes : la partie civile demande la peine capitale contre Cheikh Béthio Thioune Le procès des Thiantacounes a repris ce lundi avec la plaidoirie de la partie civile. Le pool d’avocats dirigé par Me Khassimou Toué a estimé que « Cheikh Béthio Thioune est mouillé jusqu’au cou dans cette affaire », selon la RFM. Selon les avocats de la partie, « les thiantacounes qui ont tué Ababacar Diagne et Bara Sow, ont reçu un Ndiguel de Cheikh Béthio Thioune ». Aussi, demandent-ils la peine capitale pour le guide des thiantacounes.

Rédigé par leral.net le Lundi 29 Avril 2019 à 13:20

Me Khassimou Touré est d’ailleurs revenu sur les propos de l’une des épouses de Cheikh Béthio Thioune, Ndèye Khady Pène qui a avait soutenu à la barre que Cheikh Béthio Thioune est Serigne Touba. Selon l’avocat, « une telle déclaration est une offense à la communauté mouride ».

