Procès des Thiantacounes : le verdict attendu aujourd’hui Le guide des Thiantacounes, Cheikh Béthio Thioune et ses co-accusés dans l’affaire du double meurtre de Médinatoul Salam, devraient être fixés sur leur sort, ce jeudi.

Rédigé par leral.net le Jeudi 2 Mai 2019 à 12:09 | | 0 commentaire(s)|

En effet, le tribunal de Grande instance de Mbour, devrait rendre son verdict aujourd’hui, après plus d’une semaine de procès pour le double meurtre de Ababacar Diagne et Bara Sow.



Pour rappel, le procureur de Mbour a requis la peine à perpétuité contre Cheikh Béthio Thioune et formulé un mandat d’arrêt international. S’il est condamné par contumace, le guide des Thiantacounes ne pourra pas faire appel de cette décision.

