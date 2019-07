Procès des faux médicaments: les peines confirmées, un mandat d’arrêt contre Amadou Woury Diallo Le procès en appel des faux médicaments de Touba Bélel s’est tenu ce lundi au tribunal de Grande instance de Thiès. Les peines ont été confirmées pour Amadou Woury Diallo, condamné en première instance à 5 ans de prison. En plus, un mandat d’arrêt international a été lancé contre ce jeune homme d’origine guinéenne, qui a bénéficié d’une grâce présidentielle, le 3 février dernier.

Rédigé par leral.net le Lundi 22 Juillet 2019 à 13:24

Son acolyte qui avait demandé une réduction de peine de 7 à 4 ans, a également vu sa peine confirmée.



Avocat de la partie civile, Me Abdoulaye Babou a dit toute sa satisfaction. « Nous sommes satisfaits sur toute la ligne », a-t-il déclaré sur la RFM.



Pour sa part, Me Khassimou Touré, avocat de la défense, a annoncé qu’il va se pouvoir en cassation.

